Sezze, Comune e Spl al lavoro per la raccolta dei rifiuti porta a porta

Continuano a Sezze gli sforzi per incrementare le zone coperte dalla raccolta dei rifiuti porta a porta, per migliorare il servizio e avere adeguate percentuali di differenziata. La Spl Sezze Spa ha iniziato gli acquisti delle attrezzature e dei macchinari necessari per dare inizio alla raccolta porta a porta nelle seguenti zone: via Murillo, via Maina, via Turricella, via Nuova, via Carta Moneta, via Roana, via Fontana Acquaviva (parte rimasta), via Migliara 46 e 46 e 1/2, Strada S. Agata.

L'Amministrazione comunale annuncia che si prevede l'inizio del servizio entro i primi 10 giorni di settembre. Nel caso in cui si riesca a ridurre i tempi delle forniture l'inizio sarà però anticipato. Il Comune e la Spl si stanno "impegnando per allargare, entro la fine dell'anno, la raccolta porta a porta anche nelle altre zone del territorio (compresa via Roccagorga e via Bassiano)".