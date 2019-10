Sezze, disturba la messa in chiesa e poi si scaglia contro i carabinieri

In evidente stato di alterazione psicofisica ha disturbato la funzione religiosa domenicale nella chiesa di San Carlo a Sezze. L'episodio si è verificato ieri, 27 ottobre, ed è stato necessario richiedere sul posto l'intervento dei carabinieri da parte di altri fedeli.

L'uomo però, alla vista dei militari, ha cominciato ad inveire nei loro confronti pronunciando frasi ingiuriose e rifiutandosi poi di fornire le proprie generalità opponendo energica resistenza. La successiva perquisizione personale eseguita sul posto ha consentito di rinvenire, all’interno del pacchetto di sigarette nascosto nelle tasche dei pantaloni, un involucro contenente grammi 0,03 di cocaina, sottoposta a sequestro. Il 59enne del posto è stato dunque denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.