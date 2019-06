Sulla Semprevisa rubata la targa in memoria di Daniele Nardi

Il 18 maggio scorsi si era tenuta la cerimonia di intitolazione a Daniele Nardi del sentiero 710 della Semprevisa. Un evento importante organizzato dalla sezione Cai di Latina per ricordare l'alpinista di Sezze scomparso a marzo durante una spedizione sul Nanga Parbat. Mercoedì 5 giugno il Cai era riuscito a collocare definitivamente la targa di dedica a Daniele in prossimità della cima della Semprevisa, operazione che non era stata possibile a maggio a causa del maltempo. Ma ora arriva una brutta notizia.

Come si può vedere dalla foto, la targa è ora scomparsa. La segnalazione è arrivata ieri, domenica 9 giugno, al Cai e il presidente Federico Cerocchi ne ha dato notizia attraverso la pagina facebook commentando così: "Non credo che la sparizione sia da attribuire a qualche animale, la targa in tal caso sarebbe rimasta sul palo, magari deformata, oppure, se staccata, sarebbe rimasta in prossimità del palo. L'atto deve quindi essere attribuito a qualche bestia bipede, le cui elucubrazioni mentali sono di difficile interpretazione". Il sospetto è che dunque la targa, collocata solo quattro giorni fa, sia stata rubata.