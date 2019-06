Sezze Scalo: spaccio in casa, arrestato un 23enne. Aveva oltre mezzo chilo di droga

Un giovane di 23 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sezze per spaccio di sostanza stupefacente, in particolare hashish e marijuana. L’operazione della Squadra Mobile è scattata nella serata di ieri, giovedì 20 giugno.

Nell’ambito di una mirata attività info-investigativa la polizia ha scoperto che in un’abitazione nella zona di Sezze Scalo veniva effettuata con ogni probabilità un’attività di spaccio di stupefacenti. Ipotesi divenuta sempre più veritiera nel corso di successivi servizi di osservazione che sono stati eseguiti davanti la stessa abitazione, constatando un continuo andirivieni di ragazzi che entravano ed uscivano.

Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Maobile, approfittando della presenza contemporanea di tre giovani, hanno deciso di fare irruzione nell’abitazione, attraverso il portantino di ingresso che dà direttamente sul salone. Qui c’era il 23enne sottoposto a perquisizioni personale e domiciliare. Nel corso delle verifiche è stato rinvenuto più di mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana; trovati anche 1500 euro in contanti, verosimile provento di spaccio, vario materiale per il taglio ed il confezionamento.

All’interno di una stanza al primo piano dell’abitazione, priva di mobilio, è stata poi scoperta una serra artigianale dell’altezza di circa 2 metri, munita di lampade alogene, aspiratori, ventilatori e termometro, all’interno della quale vi erano due piante di marjuana invasate.

Tutto è stato posto sotto sequestro mentre il 23enne arrestato, terminate le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di via Aspromonte a Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.