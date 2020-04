Minaccia il suicidio per una delusione d'amore: arrivano i carabinieri ma vengono aggrediti

I carabinieri erano intervenuti per impedirgli di compiere un gesto insano ma sono stati aggrediti e minacciati. E' accaduto a Sezze, dove i militari hanno denunciato a piede libero un 24enne del luogo per i reati di lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari erano intervenuti perché l'uomo, in stato di alterazione psico-fisica, minacciava il suicidio a causa di una presunta delusione amorosa. Ma alla vista dei militari ha poi pronunciato parole offensive e minacciose. I carabinieri, per impedire che il ragazzo si chiudesse in casa, hanno cercato di bloccarlo ma sono stati spintonati. Uno degli operanti è scivolato sulle scale e ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.