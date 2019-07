Caporalato, inaugurati i bus gratuiti per i braccianti agricoli della provincia pontina

Sono partiti oggi, 1° luglio, i via i bus gratuiti per i braccianti agricoli nei comuni di Maenza, Roccagorga, Sezze e Priverno. Il servizio, realizzato dalla Regione Lazio con iinsieme ai comuni, fa parte della sperimentazione avviata nella provincia di Latina per il contrasto al caporalato e per la promozione del lavoro agricolo di qualità.

A compiere il tour inaugurale su uno degli autobus, sono stati questa mattina gli assessori regionali all’Agricoltura Enrica Onorati e al Lavoro Claudio Di Berardino. Inoltre, presso il centro per l’impiego di Sezze, sono state consegnate le tessere del trasporto destinate ai lavoratori agricoli con contratto di lavoro e che permettono di viaggiare gratuitamente sugli autobus Cotral (in tutta la provincia di Latina) e sulle linee secondarie comunicali SaC 2019.

Presso i cinque centri per l’impiego della provincia di Latina, inoltre, sono attivi gli sportelli per l’iscrizione alle liste di prenotazione in agricoltura e per la promozione dell’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro. Questo stesso servizio è attivo anche tramite la App FairLabor scaricabile gratuitamente su tutti gli smart phone.

Da oggi, in particolare, sono quattro le linee di trasporto SaC 2019 attive: la linea 1 parte alle ore 4 del mattino da piazza Santa Reparata a Maenza con ritorno dalla stazione di Sezze Scalo alle ore 19; la linea 2 è attiva a Sezze dalle ore 4,15 alle ore 17,45 e collega la fermata Anfiteatro alla stazione ferroviaria; le linee circolari 3 e 4, con partenza e arrivo alla stazione di Sezze, sono attive dalle ore 4,35 alle ore 17,35 e compiono percorsi con alta presenza di aziende agricole;

Il prossimo appuntamento per la promozione del servizio di trasporto gratuito, è previsto lunedì 8 luglio con l’inaugurazione di altre 3 linee.