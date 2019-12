Sezze: ubriaco molesta i clienti del bar, poi inveisce contro i carabinieri. Arrestato

Resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale: questi i reati per i quali a Sezze è stato arrestato un 47enne del posto. L’uomo, dopo aver molestato i clienti di un bar si è scagliato anche contro i carabinieri.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre; a chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stato lo stesso proprietario del locale. Il 47enne, come ricostruito dai carabinieri, in evidente stato di ebrezza alcoolica stava molestando la clientela presente all’interno del bar; alla vista dei carabinieri, intervenuti per riportarlo alla calma, si è poi scagliato contro di loro.

L’uomo ha inveito contro i militari pronunciando nei loro confronti frasi minacciose ed oltraggiose, cercando anche di colpirne uno senza riuscirci. Arrestato, per lui l’Autorità Giudiziaria ha disposto i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per domani, 23 dicembre.