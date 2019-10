Sezze, cammina sui binari e causa l'interruzione del transito dei treni

Si è incamminato in direzione Latina percorrendo i binari della ferrovia dalla stazione di Sezze. Un 27enne di origini rumene, affetto da disturbi psichici e sotto l'effetto di alcol, ha di fatto interrotto il transito dei treni. L'episodio è accaduto nel pomeriggio del 29 ottobre. Sul posto, su segnalazioni di alcuni pendolari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pontinia che hanno richiesto immediatamente l'interruzione del transito ferroviario.

Con l'ausilio del personale medico del 118 presente sul posto, i militari sono poi riusciti a mettere in sicurezza il ragazzo e a riportarlo sulla strada permettendo poi di soccorrerlo e di trasportarlo in ospedale per le cure del caso.