Contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro: corteo in bicicletta a Borgo Hermada

Una manifestazione in bicicletta, lo stesso mezzo usato dagli indiani per andare a lavorare, per chiedere rispetto della dignità umana, del lavoro, dei diritti fondamentali dell'uomo, dell'equo salario. Il corteo, organizzato dalla cooperativa In Migrazione, dalla Flai Cgil, Cgil e dalla comunità indiana del Lazio, si snoderà per le strade di Borgo Hermada, a Terracina, per concludersi con un presidio in Piazza XXIV maggio. L'appuntamento è in programma domenica 9 settembre a partire dalle 17.

La mobilitazione arriva, non a caso, dopo i gravi fatti che hanno segnato in questi mesi la provincia pontina, con spari esplosi da armi ad aria compressa che hanno avuto come bersaglio migranti e braccianti agricoli indiani e dopo le diverse operazioni di polizia contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nelle campagne. E non a caso è stata scelta la bicicletta come mezzo del corteo.

"Vogliamo partire da Borgo Hermada - scrivono gli organizzatori in una nota - a pochi chilometri dalle spiagge vacanziere, per dare un segnale forte di giustizia e legalità, sapendo che questo è solo l'inizio". Al termine della manifestazione interverranno Gurmukh Singh, presidente della Comunità Indiana del Lazio, Marco Omizzolo, responsabile scientifico di In Migrazione e presidente di Tempi Moderni, Ivana Galli, segretario generale della Flai Cgil. Mentre concluderà il presidio Susanna Camusso, segretario della Cgil.