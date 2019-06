Sicurezza, arriva il sottosegretario Gaetti: “La mafia a Latina una realtà autonoma”

E’ previsto per domani mattina, venerdì 14 giugno, in Prefettura un vertice sulla situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel territorio della provincia di Latina. Un incontro al quale prenderà parte anche il sottosegretario di Stato all’Interno Luigi Gaetti. Prevista la presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia ed il Procuratore della Repubblica.

“Non si può più parlare soltanto di infiltrazioni mafiose. La mafia nella città di Latina e nella sua provincia, sta diventando, sempre più, una realtà autonoma, come dimostrano le recenti indagini ad Aleppo e Alba Pontina - dichiara alla vigilia dell’incontro il sottosegretario Gaetti -. Le presenze radicate e ben strutturati, ci sottolineano l'ampia zona grigia, composta non più dalla sola malavita classica, ma anche da professionisti affermati e esponenti della classe politica”.

“Secondo l'ultimo rapporto della Regione Lazio, sono attivi 34 clan e nella provincia di Latina, il rapporto tra numero di aziende confiscate e numero di aziende registrate è più che doppio rispetto alla media nazionale, 46 aziende in gestione e 4 destinate, mentre ad oggi ci sono in tutta la provincia di Latina 468 beni confiscati, di cui 202 beni destinati e 266 in gestione.

Anche alla luce dei recenti tentati omicidi e attentati commessi nel capoluogo pontino, sarà un’occasione importante per fare luce su varie situazioni di criticità nella provincia di Latina – continua il sottosegretario Gaetti - chiedendo una particolare vigilanza e attenzione sugli enti locali di tutta la provincia di Latina”.