Operazione antidroga della polizia: tagliano la cocaina in auto davanti alla figlia, arrestati

Operazione antidroga della polizia a Latina dove sono stati arrestati un 34enne e una 35enne entrambi di origini bosniache. L'operazione della Squadra Mobile; i due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

I due sono stati sottoposti a perquisizioni personale e locale dopo essere stati sorpresi a bordo di un’auto parcheggiata in centro mentre, alla presenza anche della figlia di 8 anni, erano intenti a compiere operazioni di taglio e confezionamento dello stupefacente. La successiva attività investigativa ha consentito di rinvenire e sequestrare, oltre alla sostanza stupefacente, circa un paio di grammi, materiale da taglio, confezionamento, un telefono cellulare e 740 euro in contanti.

Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato presso le camere di sicurezza della Questura mentre la donna presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

La figlia invece, è stata temporaneamente collocata presso una casa famiglia. Durante l’attività svolta dagli agenti, spiegano dalla Questura, la bambina è stata coinvolta dai genitori nel tentativo di eludere il controllo: infatti, incitata dai due a mani nude stava spazzolando i sedili anteriori del veicolo, per eliminare i residui polverosi di stupefacente che vi erano caduti.