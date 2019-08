Fine settimana di soccorsi in mare: 11 persone tratte in salvo dalla Guardia Costiera

Con il mese di agosto si entra nel periodo “più caldo” della stagione estiva e si intensifica l’attività della Guardia Costiera del Compartimento di Gaeta agli ordini del comandante Federico Giorgi, su tutto il territorio di competenza da Latina fino a Scauri, senza dimenticare le isole di Ponza e Ventotene.

Oltre che nei controlli e nei servizi di vigilanza in spiaggia ed in mare, nel fine settimana appena trascorso i militari sono stati impegnati in una serie di soccorsi in mare. Sono in totale 11 le persone tratte in salvo e 4 le unità navali assistite in diversi interventi.

Barca a vela capovolta in mare

Due quelli che vengono segnalati in particolare. Il primo nella tarda serata di venerdì 9 agosto con la Guarddia Costiera intervenuta per soccorrere una barca a vela di 5 metri che aveva iniziato ad imbarcare acqua e si era capovolta all’altezza di Punta Stendardo a Gaeta. A bordo due persone; una è stata assistita e presa a bordo da un gommone in transito, mentre i militari hanno prestato assistenza allo skipper, fino a quando non è riuscito a rimettere in assetto l’unità e a riprendere la navigazione; la barca a vela è stata quindi scortata fino all’ormeggio in sicurezza nel porto di Gaeta.

Barca in avaria con 6 persone a bordo

Ieri, domenica 11 agosto, invece, la motovedetta CP 856 è intervenuta a Scauri di Minturno, a seguito di una segnalazione pervenuta via radio da parte di una imbarcazione che si trovava in avaria con 6 persone a bordo, 4 adulti e 2 bambini. La Guardia Costiera ha provveduto a rassicurare gli occupanti, visibilmente preoccupati, prendendo a bordo le due donne e i due minori. Anche in questo caso, l’attività è proseguita prestando assistenza all’imbarcazione con i due uomini a bordo fino al rientro nel porto di Formia.