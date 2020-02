Maltrattamenti in famiglia: scatta l'arresto per un 63enne di Sonnino

Un uomo di 63 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sonnino per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Latina. Il gip ha concordato con i risultati delle attività investigative dell'Arma, che hanno accertato come l'uomo si fosse reso responsabile di ripetuti episodi di maltrattamenti contro i familiari.

Espletate le formalità di rito, il 63enne è stato associato alla casa circondariale di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria.