Sonnino, incendio su una collina: in azione un elicottero della Regione

Un incendio è divampato oggi, 6 luglio, nel territorio di Sonnino, in località Fienili. Il rogo ha interessato una vasta zona di macchia mediterranea su un'area collinare. E porpiro a causa della particolarità del territorio e della zona impervia è stato necessario l'intervento di un elicottero.

Sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare l'intervento del mezzo della Regione Lazio. Il velivolo è riuscito ad evitare che fiamme si propagassero, facendo in modo che il rogo rimasse limitato a meno di due ettari della collina. Non è stato al momento possibile individuare le cause. Non si è registrata nessuna grave conseguenza e nessun danno.

