Cimitero di auto rubate in un terreno: scompare il materiale sequestrato

Altri guai per la donna di 31 anni che la scorsa settimana era stata denunciata dai carabinieri a Spigno Saturnia per ricettazione.

La denuncia, lo scorso 31 ottobre, era scattata in seguito ad un’operazione dei carabinieri della Stazione di Minturno e dei militari della stazione forestale di Spigno Saturnia che avevano rinvenuto in un terreno varie parti di autovetture.

Ora per la 31enne arriva un nuovo deferimento, questa volta per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Come riferiscono i carabinieri, infatti, la stessa ragazza ha denunciato ai militari la sparizione del materiale sequestrato e depositato nell’area di cui era custode.