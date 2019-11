Sorpreso dalla polizia a cedere droga vicino al parco Falcone Borsellino: arrestato

Controlli antidroga della polizia oggi, 5 novembre, a Latina. Il servizio straordinario, volto proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti disposto dal questore Rosaria Amato, ha interessato in particolare le “zone calde” della città, in particolare il quartiere Nicolosi e il centro.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un 34enne di origini indiano. Durante i controlli nel pomeriggio, un uomo è stato notato dagli agenti della Squadra Volante mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del Parco Falcone Borsellino. I poliziotti hanno quindi deciso di seguirne i movimenti fino a quando non è stato avvicinato da un altro uomo in bici: a questo punto hanno notato come quest’ultimo cedeva all’altro della sostanza ricevendo in cambio denaro.

Immediato l’intervento degli agenti che sono riusciti a bloccare entrambi: sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso l’acquirente, un cittadino italiano, di due dosi di eroina per un peso di 4 grammi, e lo spacciatore di 500 euro in banconote di piccolo di taglio, verosimilmente provento della vendita di sostanza stupefacente; i soldi sono stati sequestrati. Il 34enne portato in Questura per accertamenti è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente; sarà giudicato con il rito per direttissima. L’acquirente invece è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore si sostanza stupefacente.

Denunciati due giovani

Nella mattinata, sempre durante un controllo della Squadra Volante, sono invece stati denunciati due giovani di origini rumene di 27 anni per porto abusivo di oggetti atti allo scasso e all’offesa. Gli agenti sono stati insospettiti dalla presenza di una Audi A5 in sosta nei pressi di via Sante Palumbo con a bordo i due ragazzi. Durante i controlli uno dei due ha mostrato un atteggiamento particolarmente insofferente e nervoso tanto da spingere i poliziotti a proseguire gli accertamenti con delle perquisizioni personali e del veicolo. All’interno del bagagliaio della vettura sono stati trovati un piede di porco ed una mazza da baseball, poi sequestrati, di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso. Portati in Questura ed identificati i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà.