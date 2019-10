Sorpresi con involucri di cannabis essiccata, denunciati in quattro a Sermoneta

Sono stati trovati con alcuni grammi di droga i quattro cittadini stranieri denunciati nella serata di ieri, venerdì 11 ottobre, dai carabinieri a Sermoneta. I militari della locale stazione erano impegnati in mirati servizi antidroga quando hanno controllato i quattro. Erano in possesso di alcuni involucri di cannabis essiccata, per un totale di 33 grammi. Per loro è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.