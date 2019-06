Servizio antidroga dei carabinieri: trovati con la cocaina, arrestati due giovanissimi

Due giovanissimi sono stati arrestati a Cori nel corso di un servizio antidroga dei carabinieri. E’ accaduto nella notte appena trascorsa: ad essere arrestati un 19enne di origini albanesi ed un connazionale 17enne, entrambi domiciliati nel centro lepino.

I controlli sono stati effettuarti dai carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi di Cisterna; nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare eseguite nei confronti dei due ragazzi sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina suddivisi in singole dosi, insieme a materiale per il confezionamento e 470 euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio.

Quanto trovato è stato posto sotto sequestro, mentre i due giovanissimi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso; al termine delle formalità di rito sono stati portati il più grande nella casa circondariale di Latina e il più piccolo nel centro di prima accoglienza di Roma, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.