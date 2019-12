Controllato e trovato con cocaina divisa in dosi: arrestato un 23enne

Un giovane è stato arrestato per droga nella notte a Sermoneta: a finire in manette un ragazzo di 23 anni trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

L’attività è dei carabinieri della locale stazione. Il ragazzo nel corso di perquisizioni personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 10 grammi della droga, già suddivisi in dosi, insieme al materiale per il confezionamento.

Arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.