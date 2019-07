Servizio antidroga a Cori, trovato con oltre un etto di cocaina: 24enne arrestato

Ha portato all’arresto di un giovane un servizio antidroga dei carabinieri a Cori. L’attività dei militari della locale Stazione, con la collaborazione dei colleghi di Cisterna, nella serata di ieri, mercoledì 17 luglio.

A finire in manette un giovane di 24 anni del posto. Nel corso di perquisizioni personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 135 grammi di cocaina suddivisi in singole dosi, insieme a materiale vario per il confezionamento.

Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti; al termine delle formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.