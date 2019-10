Sorpreso a cedere eroina in via Rossetti, arrestato un 30enne dai carabinieri

Sorpreso a cedere eroina in via Rossetti è stato arrestato: si tratta di un uomo di 30 anni di origini indiane ma residente a Latina. L’arresto nel pomeriggio di oggi da parte dei carabinieri del Nor sezione operativa, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere proprio lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dai militari mentre cedeva un involucro ad una persona che alla vista dei carabinieri si è subito data alla fuga gettando via la confezione, poi recuperata e contenente 0,36 grammi di eroina. Il 30enne è stato sottoposto ad una perquisizione personale e trovato in possesso di 5 grammi della stessa sostanza suddivisi in dosi, insieme anche ad un bilancino precisione, taglierino e 105 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenuto presso le camere di sicurezza in attesa rito direttissimo. Sequesttrata la droga.