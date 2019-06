Trovato con la cocaina in auto, in casa nascondeva oltre un etto di hashish: arrestato

Trovato in possesso di hashish e cocaina è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione nel capoluogo pontino è scattata nella tarda serata di ieri, sabato 8 giugno, da parte dei carabinieri del Norm di Latina; a finire in manette un uomo di 38 anni del posto.

Nel corso di un controllo mentre si trovava in auto, il 38enne è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e della somma in contanti di 450 euro. Circostanze che hanno indotto i carabinieri ad approfondire con una perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo.

Nel corso degli ulteriori controlli in casa sono stati trovati altri 145,8 grammi di hashish e un altro grammo e mezzo di cocaina. Rinvenuti anche altri 1700 euro, ritenuti provento dello spaccio, insieme anche a materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi.

Tutto è stato posto sotto sequestro; l’uomo arrestato è stato invece portato in carcere, una volta terminate le formalità di rito, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.