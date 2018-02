Market della droga in casa di un 62enne: arrestato. Sequestrati cocaina e hashish

Nella sua abitazione nel corso di un’operazione della polizia sono stati trovati oltre 100 grammi di droga: un uomo di 62 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Terracina a conclusione di un’attività investigativa volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Il blitz questa mattina da parte degli uomini del locale Commissariato; in seguito ad una serie di segnalazioni circa l’insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione del 62enne è scattata l’operazione della polizia con agenti in abiti civili ed autovetture di copertura.

“Il sospetto che quell’abitazione fosse un ‘market’ della droga, peraltro situata nella zona delle autolinee cittadine, ove quotidianamente transitano centinaia di giovani” spiegano dalla Questura, è stato confermato dalla perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti. In casa sono stati trovati 100 grammi di hashish e di cocaina, in parte già confezionati in dosi pronte per essere cedute, tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione elettronici. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Nel corso delle operazioni, rese difficoltose per la presenza di materiale vario accatastato nell’area dell’edificio, è stata trovata anche una pistola ad aria compressa, priva di tappo rosso ed esatta riproduzione di quella vera, con relativo munizionamento in pallini di metallo. Sull’arma, anch’essa sottoposta a sequestro, verranno richiesti gli accertamenti del caso al fine di verificare se ne sia stata alterata la potenza e soprattutto se sia stata utilizzata di recente.

Terminate le formalità di rito, il 62enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.