Trovato con un etto di marijuana e soldi contanti: 27enne arrestato dai carabinieri

Trovato in possesso di droga e denaro contante un giovane di 27 anni di Roma è stato arrestato dai carabinieri ad Ardea. L’operazione nella notte del 21 novembre, è stata condotta dai carabinieri del Norm di Aprilia.

Stupefacente e soldi sono stati scoperti dai militari nel corso di perquisizioni personale e domiciliare. Il 27enne, infatti, è stato trovato in possesso di 90 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione, oltre che di 1500 euro.

E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.