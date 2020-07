Spaccio, sequestrati i beni di un 53enne: sotto chiave auto e soldi dopo l’arresto

Sequestro di beni per un uomo di 53 anni che lo scorso maggio era stato arrestato a Latina per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nella mattinata di oggi, venerdì 17 luglio, i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina nei confronti del 53enne sottraendo alla sua disponibilità due autovetture e quasi 11.000 euro.

Gli accertamenti degli investigatori della Sezione Misure di Prevenzione sono iniziati a maggio quando, a seguito di una brillante attività della Squadra Volante, l’uomo era stato arrestato. In quell’occasione il 53enne era alla guida di una Range Rover Evoque, dall’elevato valore commerciale; non solo, ma la conseguente perquisizione presso la sua abitazione aveva consentito di rinvenire quasi 11.000 euro in contanti, frutto dell'llecita attività di spaccio.

Tali circostanze sono state attentamente analizzate dagli specialisti della Divisione Polizia Anticrimine, esperti in attività investigative anche di natura economica, i quali hanno indagato sulle capacità finanziarie dell’uomo e sulla provenienza dei suoi redditi. È quindi emersa, spiegano dalla Questura, “una netta sproporzione tra i redditi dichiarati/percepiti ed il tenore di vita dallo stesso adottato, a testimonianza di una oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie di origine lecita”.

Il Tribunale di Latina, condividendo le ipotesi investigative, ha quindi emesso il provvedimento di sequestro preventivo che ha riguardato una Range Rover Evoque, una Fiat 500 Abarth e la somma di denaro di 10.880 euro.