Inseguimento e spari in strada: polizia esplode colpi contro l’auto dei rapinatori in fuga

Scenario da film nella serata di ieri, domenica 12 gennaio, a Nettuno: intervenuta per una rapina la polizia ha sparato colpi di pistola all’indirizzo di un’auto in fuga. I fatti sono accaduti poco dopo le 22 nella cittadina sul litorale laziale quando 4 ragazzi sono scappati a bordo di una vettura dopo aver colpito con una bottiglia e rapinato un cittadino pakistano che si trovava nei pressi della stazione, in piazza 9 settembre 1943.

Come scrive Mauro Cifelli su RomaToday, in seguito alla segnalazione sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Anzio-Nettuno che sono riusciti ad intercettare la Fiat Punto bianca in fuga con all’interno i 4 giovani ritenuti i responsabili della rapina appena messa a segno. Ne è nato un inseguimento: la polizia è stata più volte speronata mentre tentava di fermare la vettura; poi sono arrivati gli spari, 12 quelli esplosi dagli agenti, che hanno raggiunto l’auto in fuga colpendola al cofano ed agli pneumatici.

La folle corsa è finita nei pressi di via Cupa dei Marmi; dopo chilometri i 4 giovani sono stati costretti a fermarsi per poi essere bloccati dai poliziotti contro cui si erano scagliati. Portati negli uffici del Commissariato sono stati identificati: si tratta di due ragazzi italiani di 21 e 23 anni, e di due 19enni, uno di origini tunisine e l'altro romene. Sottoposti a fermo potrebbero essere gli autori di altre 8 rapine commesse con modalità simili nell'ultimo periodo fra Anzio e Nettuno.

La vittima della violenta rapina, soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in ospedale: ha riportato una frattura del setto nasale e lesioni alla testa.