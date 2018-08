Spari al bracciante indiano, si stringe il cerchio su alcuni giovani

Gli investigatori dei carabinieri stringono il cerchio sugli autori del ferimento del 41enne bracciante indiano, raggiunto sabato sera da alcuni colpi esplosi da un'auto con un'arma ad aria compressa. I carabinieri della compagnia di Terracina stanno vagliando la posizione di alcuni giovani sui quali si sono concentrate le indagini. A loro carico ci sarebbero indizi di colpevolezza ma sull'indagine viene mantenuto al momento il più stretto riserbo. Non si esclude, nelle prossime ore, una evoluzione delle indagini tuttora in corso.

Il migrante era stato ferito all'addome ed era stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di alcune abrasioni. I colpi sono partiti, secondo la ricostruzione, da un'auto ferma. Il bracciante straniero stava percorrendo in quel momento la Pontina, all'altezza di via Badino. Si tratta del terzo episodio registrato nell'arco di un breve periodo in provincia di Latina.