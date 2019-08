"Spari in centro a Latina": allarme al palazzo Pennacchi in via Don Morosini

Allerta in pieno centro a Latina dove nella serata di oggi, mercoledì 7 agosto, sono stati sentiti degli spari. L’allarme è scattato in via Don Morosini, nei pressi del palazzo Pennacchi.

Poche informazioni al momento su quando sia accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i vigili del fuoco, con i carabinieri e i sanitari del 118. Da quanto si apprende i colpi, hanno riferito i presenti, sarebbero stati sentiti provenire dall'interno del grattacielo.

L'area è stata interdetta, anche ai residenti. Gli accertamenti sono durati per alcune ore all'interno del palazzo di via Don Morosini; non si esclude che possa trattarsi di un falso allarme.