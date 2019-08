Auto rubate a Sperlonga per i furti in provincia di Salerno: ladri tentano il doppio colpo

Auto risultate rubate a Sperlonga ed usate per due furti - uno andato a segno e uno saltato - nella provincia di Salerno. Questo quanto sarebbe emerso dalle indagini dei carabinieri su un colpo in una villetta a Paestum e su un secondo tentato a Pagani.

Come scrive SalernoToday, le auto risultate rubate nel comune del sud pontino sarebbero state usate dai ladri che hanno assaltato una villetta in Cilento e che poi si sono spostati nell'Agro per proseguire la razzia; furto saltato, questo secondo, per l’allarme scattato nel cuore della notte.

I fatti

I banditi si sono intrufolati in una villetta della frazione Licinella, a Capaccio Paestum, di proprietà di due professionisti di Pagani rubando orologi e borse prima di essere messi in fuga dalle urla della padrona di casa. I malviventi non si sono arresi e hanno cercato di assaltare anche l'abitazione di Pagani, grazie alle chiavi che avevano sottratto alla coppia nel primo raid a Paestum. Non sono riusciti, però, a completare il colpo, perché è scattato l'allarme. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato le targhe delle auto durante la fuga.