Sperlonga, barca rischia di affondare: salvate le tre persone a bordo tra cui un bambino

Dopo il soccorso a 4 ragazzi e il recupero dell’imbarcazione che stava per affondare nel tratto di mare antistante la pineta di Vindicio a Formia, i militari della Guardia Costiera di Gaeta sono dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, anche a Sperlonga dopo la richiesta di aiuto giunta da una unità da diporto.

Erano intorno alle 18.30, mentre la giornata di mare volgeva al termine e le imbarcazioni in mare si dirigevano verso la varie darsene, quando è scattato l’allarme.

La richiesta di aiuto alla sala operativa della Guardia Costiera è giunta da parte di un'imbarcazione in procinto di affondare. La motovedetta in servizio di ricerca e soccorso è riuscita a raggiungere l’unità che imbarcava acqua e trarre in salvo i 3 occupanti, 2 adulti e un bambino, tutti originari di Latina.

I militari con le dotazioni di bordo si sono poi prodigati affinché l’unità non affondasse. Fortunatamente i tre dipartisti stanno bene; solo tanto spavento per loro.