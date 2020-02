Carnevale a Sperlonga, festeggiamenti in sicurezza: le misure del Comune

Carnevale in sicurezza anche a Sperlonga dove sono in programma due giornate di festa: oggi, domenica 23 febbraio, e nel giorno di Martedì Grasso, il 25 febbraio. La sfilata delle mascherine è prevista dalle 15.15; da piazza Europa percorrerà via Cristoforo Colombo ed arriverà fino al campo da basket (giardinetti) dove ci saranno balli, musica e giochi per tutti.

Il vice sindaco Francescantonio Faiola ha firmato l’ordinanza con una serie di “misure volte ad impedire episodi pericolosi per la pubblica incolumità”. Con il provvedimento si ordina il divieto dalle 15 delle due giornate di festa, e fino al termine delle manifestazione, della vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattina da parte degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali. Vietato anche l’abbandono di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono di cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico.

In caso di violazione sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.