Sperlonga: guida sotto l’effetto dell’alcol, denuncia e ritiro della patente per una 35enne

Sorpresa alla guida dopo aver alzato troppo il gomito è stata denunciata dai carabinieri a Sperlonga. Nei guai una donna di 35 anni di Gaeta.

I militari erano impegnati in un’attività di controllo del territorio quando hanno fermato la donna che era al volante della sua auto. Grazie agli accertamenti è emerso che era alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

E’ stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica; per lei anche il ritiro della patente di guida.