Vasto incendio in un terreno a Sperlonga: distrutte dal fuoco baracche e attrezzature

Violento incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, in una area rurale a Sperlonga. Diverse le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per scongiurare il peggio. Sul posto, in via Forma, sono prima arrivati gli uomini partiti da Gaeta, raggiunti poi dai colleghi di Terracina e Castelforte con l’ausilio anche di un’autobotte da Latina.

Le fiamme hanno interessato anche diverse baracche adibite a deposito di attrezzi; divorati dal fuoco le attrezzature che erano contenute all’interno, oltre ad una vettura ed uno scooter. Paura per la presenza nelle baracche anche di alcune bombole di gpl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso contenere le fiamme ed evitare che si propagassero anche ai terreni circostanti, e a mettere in sicurezza le bombole. Dai primi accertamenti sul posto non è ancora stato possibile risalire alle cause dal momento che l’incendio era generalizzato a tutta l’area. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery