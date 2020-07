Sperlonga, tromba d'aria si abbatte sul litorale: danni agli stabilimenti

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questa mattina, 4 luglio, sulla spiaggia di Sperlonga provocando anche diversi danni agli stabilimenti balneari. Il vortice d'aria arrivato dal mare era ben visibile dalla costa e i cittadini lo hanno visto avvicinarsi fino a travolgere lo stabilimento balneare Lido Oasi, dove ha ingiottito lettini e ombrelloni posizionati sull'arenile lanciandoli a diversi metri di distanza.

Subito dopo sul litorale si è poi abbattuto un violento temporale. Per fortuna nessuna grave conseguenza e la città è stata risparmiata dalla tromba d'aria. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web. Di seguito il video pubblicato su Instagram dall'account Welcome to favelas.