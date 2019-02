Sperlonga: nessuna traccia del 54enne scomparso, sospese le ricerche

Sono state sospese al tramonto di oggi, mercoledì 20 febbraio, le ricerche del 54enne scomparso dopo aver lasciato la sua auto lungo la via Flacca a Sperlonga.

L’uomo di Nettuno risulta disperso da alcuni giorni e da ieri, 19 febbraio, i vigili del fuoco del comando provinciale pontino hanno attivato il piano di ricerca Sar (Search and rescue).

Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi per le operazioni che sono andate avanti per l'intera giornata di oggi e sono state effettuate anche con l’ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco in arrivo da Roma.

Con il calare del sole, come fanno sapere dai vigili del fuoco, questa sera sono state sospese le ricerche dell'uomo che, purtroppo, non hanno avuto positivo. L’attività Sar riprenderà domani mattina alle prime luci dell’alba.

