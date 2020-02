Lottizzazione abusiva a Sperlonga: sequestrato ristorante trasformato in struttura turistica

Un altro sequestro preventivo per lottizzazione abusiva è scattato a Sperlonga al termine di una specifica attività dei carabinieri della stazione locale. Il sequestro, in ottemperanza a un decreto emesso dal gip del tribunale di Latina, ha riguardato un immobile su cui sono stati eseguiti lavori edilizi con incremento della cubatura, finalizzati al cambio di destinazione d'uso.

Il ristorante avrebbe dovuto essere trasformato in una struttura turistico-ricettiva estesa complessivamente su circa 300 metri quadrati e del valore approssimativo di un milione di euro. L'immobile sottoposto a sequestro è stato al momento affidato in custodia giudiziale al responsabile, che dovrà rispondere, in concorso, del reato di lottizzazione abusiva.