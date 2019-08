Sperlonga, trovato con alcune dosi di cocaina: denunciato 51enne dai carabinieri

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti a Sperlonga. Il 51enne di Fondi nel corso di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di mezzo grammo di eroina e di 5,3 grammi di cocaina suddivisa in dosi. La droga è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso, mentre per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.