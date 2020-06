Spiagge inaccessibili ai disabili, condannato il Comune di Sperlonga

La presenza di barriere architettoniche è costata all’amministrazione comunale di Sperlonga una condanna per condotta discriminatoria nei confronti dei disabili.

Tutto è partito da una denuncia presentata dall'Associazione Luca Coscioni, da Edward von Freymann e da Giuseppe Di Lelio sulla inaccessibilità delle spiagge e del mare per tutti coloro che si spostano con l'ausilio della sedia a rotelle.

Così il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Latina ha verificato come negli stabilimenti balneari e nei tratti di spiaggia libera di Sperlonga non è garantita la totale accessibilità a coloro che hanno una ridotta capacità motoria, elemento che rappresenta una fonte di discriminazione. Il Comune è stato quindi condannato a realizzare nel giro di due mesi una serie di opere e infrastrutture per rendere accessibili alcuni tratti di litorale. In particolare l’ente dovrà realizzare rampe di accesso agli stabilimenti, alle spiagge e al mare, modificare la pendenza di alcune passerelle, istituire parcheggi adatti alle persone con disabilità e collegare questi ultimi alle spiagge con appositi percorsi, disporre camminamenti orizzontali e trasversali sulla sabbia, dotare alcuni tratti di arenile di sedie job, sistemare i servizi igienici e migliorare i percorsi di collegamento con la spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune di Sperlonga è stato inoltre condannato a risarcire il danno cagionato a Giuseppe Di Lelio (14mila euro), a Edward von Freymann (9mila euro) e all'Associazione Luca Coscioni (5mila euro).