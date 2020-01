In auto con un taser e una mazza da baseball: perquisito e denunciato a Sperlonga

A Sperlonga, nell'ambito di un'attività finalizzata al controllo della circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 28enne del luogo per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere e rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti alla guida.

Il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto e nel corso di una perquisizione del veicolo è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un dissuasore elettrico "taser". Insieme agli oggetti sono state scoperte anche alcune dosi di marijuana per le quali verrà segnalato alla Prefettura come assuntore. Il giovane si è anche rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l'uso di stupefacenti alla guida. A suo carico è scattata quindi una doppia denuncia.