Sperlonga, malore mentre fa il bagno: muore un uomo di 55 anni

Tragedia questo pomeriggio in spiaggia a Sperlonga. Un uomo di 55 anni ha accusato un malore mentre era in acqua ed è morto. L'uomo era entrato in acqua per fare un bagno dopo aver consumato il pranzo, si è sentito male ed è caduto. Il bagnino dello stabilimento balneare si è precipitato in mare, lo ha soccorso ed è riuscito in pochi minuti a riportarlo a riva.

Qui si è tentato di tutto per salvargli la vita. In spiaggia è atterrata anche un'eliambulanza che ha iniziato le manovre per rianimare il 55enne. I tentativi sono stati però vani e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il sospetto è che si sia trattato di un infarto.