Perseguita l’ex e la figlia di 5 anni: divieto di avvicinamento per un 41enne

E’ scattato il divieto di avvicinamento per un uomo di 41 anni accusato di perseguitare l’ex compagna e la figlia piccola. Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, in una località del sud pontino i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti dell’uomo, disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari, indagato per atti persecutori.

La misura cautelare scaturisce dall’esito delle indagini condotte dai carabinieri in seguito, spiegano dall’Arma, “alle azioni gravemente vessatorie commesse dal prevenuto nei confronti della ex compagna e della figlia di 5 anni”.

L’autorità giudiziaria, condividendo le richieste dei carabinieri, ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle citate vittime.