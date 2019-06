Non si rassegna alla fine della relazione e continua a perseguitare l’ex, arrestato

Ha continuato a perseguitare l'ex moglie e adesso per lui si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un 28enne di Napoli residente nella provincia di Latina che, violando anche il divieto di dimora, si è recato fino sotto casa della donna a Portici.

Il giovane, che non si rassegnava alla fine della relazione con la ex moglie, era già stato arrestato nel dicembre del 2018 per stalking; nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed in seguito alla violazione della misura per lui è stato disposto il divieto di dimora in provincia di Napoli.

Nonostante questo, il giovane nella giornata di mercoledì 5 giugno si è recato presso l’abitazione della donna a Portici. Qui ha citofonato con insistenza per minacciarla. La vittima ha quindi allertato i carabinieri che sono intervenuti riuscendo a trovare il 28enne nascosto dietro un’auto parcheggiata nel condominio. Arrestato per atti persecutori è stato portato in carcere.