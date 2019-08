Incubo per Sonia Onelli, l’ex single di Temptation Island vittima di stalking

Incubo per la giovane ballerina di Latina, Sonia Onelli, vittima di stalking. Conosciuta al pubblico per la sua partecipazione come “single” al programma dell’estate di Canale 5 “Temptation Island”, recentemente ha subìto le ossessive attenzioni di un giovane di 26 anni per il quale è stato emesso ore il divieto di avvicinamento.

A riportare per primo la notizia il quotidiano “Il Messaggero” il quale riferisce che il destinatario del provvedimento è un ragazzo di 26 anni figlio di un ristoratore romano.

I due, da quanto si apprende, si erano conosciuti durante una cena a Terracina poi la decisione di lei di interrompere la conoscenza, e per la giovane di Latina è iniziato l’incubo fatto di messaggi su telefonino e via social. Fino a quando non ha deciso di sporgere denuncia.

Al termine degli accertamenti che hanno portato al provvedimento emesso dal giudice, su richiesta della Procura, nei confronti del ragazzo.