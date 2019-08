“Niente stanza in affitto per un selfie con Salvini”: la denuncia di una 19enne pontina

“Niente stanza in affitto a Roma per un seflie con il ministro dell’Interno Salvini”: è Alessandra, studentessa 19enne della provincia di Latina a raccontare la storia in esclusiva al quotidiano free press Leggo che l’ha pubblicata oggi online.

La ragazza, riporta Leggo, a settembre si trasferirà a Roma per frequentare l’Università ed era in cerca di un alloggio quando si è imbattuta in un annuncio. Pensando che rispondesse alle sue esigenze ha immediatamente scritto sul social network all'inserzionista: 'È ancora disponibile?”’. Poi succede tutto il resto con la stanza che le viene negata: racconta un suo parente che ad essere sotto accusa è una foto con il Ministro dell’Interno scattata durante il recente comizio di Salvini a Sabaudia del 7 agosto scorso e pubblicata sul profilo dalla giovane.

A qualche ora dalla richiesta la 19enne riceve la risposta. "Salve, sì la stanza è ancora disponibile - riporta ancora Leggo.it - tuttavia, non è disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare. Se cercate casa a Roma, vi consiglio di evitare di pubblicare selfie del c…o, o quantomeno di cambiare le impostazioni e renderli visibili soltanto a parenti o amici o anche solo a se stessi, giusto per avere ancora quella dorma di misero compiacimento per essersi scattati un selfie con un vip del momento, per un ridicolo secondo di celebrità su Facebook, in cui gli amici possano mettere like, wow, yeah, figo, uhhh Salvini, mentre si ricontrolla con un'isterica dipendenza ogni cinque minuti la presenza di nuovi like".

"Non sono neanche tesserata o schierata con la Lega - dichiara a Leggo la 19enne -. Ho solo fatto una foto con un ministro. È assurdo che mi venga negata una stanza in affitto per questo motivo. Le persone dovrebbero capire che non si può fare della politica la nostra vita”.

La notizia è stata anche commentata dal vicepremier e leader della Lega sul suo profilo Facebook: “Ecco i soliti ‘democratici’ tolleranti! Penosi. Tutta la mia solidarietà e un abbraccio ad Alessandra per questa disavventura. Avanti, senza paura!”