Cisterna, grande successo per il ritorno della "Corsa dell'Anello"

Grande successo a Cisterna per il ritorno della Corsa all’Anello. Quella di ieri, sabato 25 agosto, è stata un’intera giornata dedicata al buttero e al cavallo, dunque alla storia e tradizione di Cisterna. Nella mattinata a Palazzo Caetani è stata inaugurata la mostra documentaria storica a cura di Cesare Bruni con testi antichi originali, stampe, cartoline su un secolo di storia di Cisterna e del suo territorio a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Alle 12 invece l’epica impresa del buttero Augusto Imperiali contro il mitico Buffalo Bill è tornata a rivivere con il racconto “La grande sfida” di Mauro Nasi interpretato dall’attrice e regista Marianna Cozzuto e i disegni istantanei dell’illustratore Danilo Angeletti.

Nel pomeriggio, alle 16, la grande protagonista è stata la pista in sabbia allestita su Corso della Repubblica, ovvero la “Regina Viarum” Appia. Un ritorno al passato della Corsa all’Anello. Ha aperto la manifestazione il taglio del nastro tricolore da parte del vice sindaco Federica Agostini dando il via alla coreografica sfilata introdotta dagli Sbandieratori del “Leone Rampante” di Cori, con al seguito lo stendardo, i figuranti dell’associazione Esso Chissi, i butteri in costume tipico a cavallo.

Ben 41 i cavalieri in gara provenienti dai comuni di Cisterna, Velletri, Sermoneta, Lariano, Carpineto Romano, Sezze, Rocca Massima, Segni, Artena, Cori, Norma e Gavignano Romano. Una competizione agguerrita tra cavalieri nel tentativo di centrare l’anello al galoppo del proprio cavallo lanciato in corsa. Il titolo di vincitore del Palio di Cisterna 2018 è andato al corese Marco Toselli che si è quindi aggiudicato lo stendardo. Al secondo posto Gaetano Coluzzi di Norma ma in gara per la squadra di Sermoneta, terzo posto al cavaliere cisternese Andrea Ricci.

Circa 4mila le presenze stimate nel corso della manifestazione ai bordi della pista e nelle piazze limitrofe. Un vero successo che premia la scelta di riportare l’evento nel centro della città e suggerisce di ripeterlo anche nei prossimi anni. La Corsa all’Anello è stata organizzata dal Comitato spontaneo per conto dell’amministrazione comunale e in collaborazione con la Pro Loco, mentre è patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Latina.

“Abbiamo creato una squadra di giovani, che sa fare e ha voglia di impegnarsi per la città – ha commentato il sindaco Mauro Carturan -. Questa Corsa all'Anello è stata solo un esempio del loro valore e dei bei risultati che si possono raggiungere attraverso la collaborazione tra amministratori, uffici comunali, associazioni, volenterosi. Io resterò sempre un passo indietro a chiunque avrà la capacità di ricostruire qualcosa nella nostra città. Un plauso a loro, al risultato raggiunto, respingendo con fermezza il livore di chi sa solo odiare. Viva il Palio dell'Anello, viva i butteri di Cisterna, viva le nostre tradizioni!

