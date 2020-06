Sud pontino, di nuovo l’acqua torbida a causa delle piogge: disponibili 16 autobotti

Disagi per i residenti di alcuni comuni del sud pontino per nuovi fenomeni di torbidità delle acque che si stanno registrando in queste ore. Da Acqualatina fanno sapere che la causa è da ascrivere alle forti piogge che nella giornata di ieri hanno duramente colpito l’area del frusinate in cui sono ubicate le sorgenti naturali che alimentano le centrali a servizio del sud pontino. I fenomeni stanno interessando i comuni di Minturno, Santi Cosma e Damiano, Formia, Gaeta, Spigno Saturnia e Castelforte.

“I nostri tecnici - comunicano da Acqualatina attraverso una nota - hanno lavorato incessantemente sin dalle prime avvisaglie e per tutta la notte con lo scopo di gestire l’approvvigionamento idrico tramite le sorgenti meno interessate dai fenomeni e limitare quanto più possibile i disagi alle utenze. Grazie a queste manovre, i valori di torbidità sono sotto controllo, ma è necessario attendere ancora per un rientro completo dei fenomeni”.

Per questo motivo sono state posizionate 16 autobotti a servizio delle aree indicate dai comuni come maggiormente colpite:

Castelforte

- Località Suio Forma

- Località Suio Paese

Formia

- Località Maranola Piazza Antonio Ricca

- Località Castellonorato presso piazzale del cimitero

- Località Penitro Via Frassini

- Località Gianola

Minturno

- Località Marina Di Minturno Piazza S.Biagio

- Località Scauri Piazza Rotelli

- Località Tufo

- Piazza del Castello

S.S. Cosma e Damiano

- Località Grunuovo presso Banca Del Garigliano

- Località Cerri Aprano

Spigno Saturnia

- Piazza Comune

- Località Campodivivo

- Località Santo Stefano

- Spigno Vecchio

“Attualmente - conclude Acqualatina -, i nostri laboratori certificati sono al lavoro per analizzare in modo costante l’andamento dei valori e fornire tempestivi aggiornamenti sulla qualità delle acque ad Amministrazioni comunali e altri Enti interessati”.