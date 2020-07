Sud Pontino: controlli dei carabinieri, in quattro trovati alla guida dopo aver bevuto

Un altro fine settimana di controlli quello appena trascorso nel sud pontino. Sono sei le persone che sono state denunciate nel corso del servizio, finalizzato a contrastare i reati in genere, che i militari della Compagnia di Formia hanno portato a termine nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio.

Tre giovani - un 30enne di Minturno, un 19enne di Scauri e un 20enne di Santi Cosma e Damiano - saranno deferiti per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche; tutti e tre durante un controllo alla circolazione stradale sono stati sottoposti ad accertamento etilometrico con apparecchiatura riportando un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per loro anche il ritiro della patente. Denuncia per guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche anche per un altro giovane di Santi Cosma e Damiano rimasto coinvolto in un incidente: il ragazzo dopo aver perso il controllo del suo ciclomotore è rovinato a terra; trasportato in ospedale e sottoposto dai militari ad accertamento etilometrico ha riportato anche un lui un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Oltre alla denuncia anche per lui il ritiro della patente.

Nel corso dei controlli poi, è stato deferito anche un 59enne di Scauri: sottoposto ai domiciliari è stato trovato all’interno della sua abitazione in compagnia di un’altra persona non appartenente al nucleo familiare, venendo meno agli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria. Denunciato per evasione infine un 38enne di Santi Cosma e Damiano: sottoposto anche lui ai domiciliari non è stato trovato in casa dai carabinieri al momento del controllo.

Inoltre durante il servizio sono stati segnalati alla Prefettura sei giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.