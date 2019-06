Schiuma nel mare del sud pontino, Acqualatina: "I depuratori funzionano, si tratta forse di scarichi abusivi"

Impianti e depuratori funzionanti su tutto il litorale del sud pontino. La società Acqualatina chiarisce che la presenza di schiuma nelle acque del litorale del sud "non ha nulla a che vedere con i depuratori". "Le attività di controllo effettuate dai laboratori - spiega ancora la società in una nota - hanno confermato la purezza delle acque in uscita".

L’amministratore delegato Marco Lombardi conferma: "Questo territorio vanta un numero straordinario di Bandiere Blu e una qualità delle acque di balneazione molto alta. Tali risultati sono frutto anche del perfetto funzionamento dei depuratori che gestiamo. Questo va ricordato e tenuto in considerazione. Dal canto nostro, restiamo attivi nel monitoraggio e confermiamo la piena disponibilità a supportare tecnicamente le autorità competenti nell’individuazione delle cause di tali fenomeni, come già fatto in passato".

Il funzionamento degli impianti è monitorato da tecnici e biologi con circa 30.000 controlli annui e una media di circa 2.500 al mese. Un’eventuale anomalia, dunque, secondo il gestore, sarebbe stata rilevata per tempo. La stessa Acqualatina ha inoltre effettuato in questi anni periodiche videoispezioni delle condotte di scarico a mare. L’ultima, relativa al depuratore di Formia, è stata effettuata lo scorso novembre e anche in questo caso nessuna anomalia, perdita o scarico anomalo è stato rilevato.

"Il corretto funzionamento dei depuratori, infine, è confermato anche dal report Goletta Verde 2018 di Legambiente - sottolinea la società - che ha evidenziato come tutte le zone coperte dagli impianti Acqualatina godano di un’ottima qualità del mare. Le cause dei fenomeni, dunque, vanno ricercate altrove, molto probabilmente in scarichi abusivi nei corsi d’acqua superficiali che sfociano in mare".