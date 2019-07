Week end di lavoro per i carabinieri, controlli e denunce a Formia e Gaeta

Week end di intenso lavoro per i carabinieri del sud pontino. I militari della compagnia di Formia hanno effettuato una serie di controlli a tappeto sul litorale di Gaeta nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto delle violazioni in materia di occupazione illecita delle spiagge. I militari della tenenza e della motovedetta d’altura hanno denunciato un 56enne del luogo per guida senza patente, possesso di sostanza stupefacente per uso personale, detenzione abusiva di armi da fuoco e taglio, omessa denuncia di detenzione armi. L’uomo, oltre a guidare senza patente che gli era stata ritirata, è stato trovato in possesso di un fucile non funzionante sprovvisto di matricola, due sciabole militari, una baionetta, una spada, un bilancino e una piccola quantità di hashish.

Numerosi anche i controlli effettuati ieri e oggi a Formia dai militari dell’Arma che hanno portato ad una serie di denunce per reati diversi: un 38enne di Pontecorvo è stato denunciato perché guidava dopo avere bevuto e assunto cocaina; un 33enne di Minturno invece era in giro nonostante sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Un 38enne di Formia a bordo di uno scooter ha urtato e danneggiato un’auto in sosta poi è fuggito abbandonando il mezzo in strada. Numerose inoltre le persone segnalate perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti: sette in tutto quelle segnalate alla Prefettura per uso personale.

E ancora i militari hanno controllato 68 vetture, sottoposto a sequestro due veicoli, effettuato una serie di perquisizioni personali e domiciliari.