Taglio dell’erba nei parchi e sui marciapiedi. Ecco il programma degli interventi

Taglio dell’erba nei parchi e lungo i marciapiedi in alcune zone del capoluogo pontino in questi giorni. Oggi il Comune di Latina ha indicato le aree della città che tra domani, venerdì 6 aprile, e sabato 7 aprile saranno interessati dai lavori.

“Malgrado le condizioni meteorologiche avverse che rendono il terreno troppo bagnato ed ostacolano l’utilizzo dei mezzi meccanici più pesanti - si legge in una nota -, proseguono gli interventi di sfalcio dell'erba e di manutenzione ordinaria di parchi e aree verdi presenti in città ad opera del personale giardiniere del Comune e delle squadre operaie della ditta affidataria del servizio”.

Da calendario, nella giornata di domani, venerdì 6 aprile, le operazioni di taglio e rasatura si concentreranno in zona Morbella con interventi in:

Viale Picasso

Viale Picasso Via Lega

Largo Boccioni

Rotonda Viale Picasso Via Fattori

Viale Picasso Via Fattori

Via Fattori

Pista ciclabile Via Nervi Via Fattori

Via Lega Via Signorini

Via Lega Via M.Rosso

Via Lega S.R.Pontina

Largo De Nittis

Largo Cambellotti

Largo Nomellini

Via Michetti

Largo Boccioni

per una superficie complessiva pari a circa 35mila metri quadri.

Sabato 7 aprile le attività continueranno nelle aree intorno alla parrocchia Santa Domitilla, ovvero in:

Viale De Chirico Via del Lido

Viale De Chirico Via Carrà

Spartitraffico Viale De Chirico Via del Lido

Aiuole marciapiede Via Modigliani

Via Segantini Via Modigliani

Via Modigliani

Via Fontanesi

Giardino Piazza Scuoch

Rotonda Via Veneto Via S.Marino

Via S.Marino

per un totale di circa 20mila metri quadri di verde sfalciati. Tra domani e sabato si interverrà anche a ridosso del sottopasso che porta al quartiere Q5 per ulteriori 5mila metri quadri.

“In accordo con Abc inoltre - conclude il comune - l’Amministrazione ha definito il programma del diserbo lungo le strade e i marciapiedi che a partire da quest’anno sarà effettuato solo in forma meccanica con tagliaerba e decespugliatori. Accogliendo le numerose richieste pervenute dai cittadini (soprattutto mamme) d’ora in poi non si farà più ricorso ai prodotti chimici disseccanti che sono stati utilizzati in passato per la medesima finalità. Al fine di potenziare il servizio infine, alle due squadre attualmente al lavoro, ne verrà affiancata una terza a partire dal mese di maggio. Per agevolare le operazioni di rimozione e allontanamento dell’erba tagliata, il diserbo verrà effettuato di pomeriggio in modo da consentirne la raccolta con l’ordinario servizio di spazzamento effettuato la mattina successiva”.